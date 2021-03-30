Хромченко рассказала, какие брюки нельзя носить полным женщинам

https://static.news.ru/photo/6335d06c-91d8-11eb-8ea3-96000091f725_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Женщинам в теле не стоит выбирать облегающую одежду, неэстетично демонстрирующую рельефы тела. Такое мнение выразили эксперты передачи «Модный приговор» на Первом канале. Им стоит выбирать одежду по размеру или на пару сантиметров больше.

Не последнюю роль играет геометрия наряда. Чем больше вертикальных линий, тем лучше. Горизонтальные же линии, наоборот, полнят, напомнили модные эксперты.

Также полным дамам стоит присмотреться к асимметричным и тёмным однотонным брючным костюмам. Ведущий и судья телешоу, модельер Александр Васильев призвал девушек в теле отказаться от тонких трикотажных материалов, на крайний случай выбирать джерси.

Эвелина Хромченко в свою очередь посоветовала отказаться от кожаных изделий, которые сейчас в моде, — особенно это касается брюк. А вот актуальные широкие брюки в пол, напротив, отлично скрывают лишний вес.

Фэшн-эксперт рассказал о самом модном женском белье в этом сезоне. Весной и летом 2021 года в моду войдут прозрачные блузы и платья, поэтому нужно закупиться красивым нижним бельём. О трендах этого сезона рассказала фэшн-эксперт Адриана Бубновская, писал NEWS.ru.