Хромченко показала вышедшую из моды обувь

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко, показала обувь, которая вышла из моды и может испортить об образе всё впечатление. Это ботильоны, которые телеведущая назвала антитрендом.

Обувь примеряла очередная героиня шоу на Первом канале. И если стёганое пальто вполне устроило ведущих, то ботильоны вызвали массу критики. Хромченко назвала их стилем «последний вагон», высказалась, что они «убивают на корню» вещи на подиуме.

Они уже «затянулись бурой тиной». Черепаха, которая это поёт, с жизненным опытом и все ещё может ходит на каблуках, но черепахой от этого она не перестает быть. Не покупайте такие ботильоны! — настоятельно рекомендовала модный стилист.

Соведущую поддержал историк моды Александр Васильев. Ему тоже понравилось представленное стёганое пальто. Он вспомнил, что такие вещи были популярны ещё в эпоху Ар-деко, тогда их носили с платьем с заниженной талией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что историк моды Александр Васильев представил платье, которое «сделает» талию, даже если её нет у хозяйки вещи. В один момент изменить свою фигуру в лучшую сторону поможет платье с завышенной талией.