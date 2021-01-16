Хромченко показала вышедшую из моды обувь

Ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко, показала обувь, которая вышла из моды и может испортить об образе всё впечатление. Это ботильоны, которые телеведущая назвала антитрендом.
Обувь примеряла очередная героиня шоу на Первом канале. И если стёганое пальто вполне устроило ведущих, то ботильоны
Они уже «затянулись бурой тиной». Черепаха, которая это поёт, с жизненным опытом и все ещё может ходит на каблуках, но черепахой от этого она не перестает быть. Не покупайте такие ботильоны! — настоятельно рекомендовала модный стилист.
Соведущую поддержал историк моды Александр Васильев. Ему тоже понравилось представленное стёганое пальто. Он вспомнил, что такие вещи были популярны ещё в эпоху Ар-деко, тогда их носили с платьем с заниженной талией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что историк моды Александр Васильев представил платье, которое «сделает» талию, даже если её нет у хозяйки вещи. В один момент изменить свою фигуру в лучшую сторону поможет платье с завышенной талией.