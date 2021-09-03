Хозяин дал котикам ведёрки, они туда уселись и попали на видео

Японец в очередной раз доказал, что коты — это жидкость. Он постоянно экспериментирует — выдаёт своим питомцам разную тару, чтобы проверить, поместятся ли они туда, будут ли там сидеть. Видео он выкладывает в своём Twitter.

Сначала он заметил, что его персиковые любимцы стали «оккупировать» цветочные горшки и всевозможные тазики в доме. Тогда он стал расставлять в центре комнаты коробки, котам понравились новые домики.

Он пошёл дальше и решил купить прозрачные пластиковые ведёрки. Туда пушистые толстяки тоже влезли. Причём японец устанавливал ведёрки даже на движущихся элементах вроде машинок. Это никак не помешало питомцам залезть в ведро и расслабиться, свернувшись в клубок.

Микан-чан кажется пухлым, но во время игры очень быстро бегает. А Анмицу на бегу пинает стены и двери, поэтому иногда я с удивлением думаю, что кто-то бьёт дверь, когда я нахожусь в ванной, — рассказал о своих любимцах блогер.

Пользователи оставили сотни восторженных комментарием, называя пухлых котиков шилохвостыми, несмотря на их внушительные габариты.

Ранее ленивый щенок золотистого ретривера запорол экзамен на преодоление препятствий. Хозяин провёл своего питомца через так называемую змейку, после чего щенок не смог перепрыгнуть через планку, совершил неуклюжее падение и остался лежать в неудобной позе.

А очаровательный золотистый ретривер по кличке Уиллоу покорил сердца пользователей TikTok, когда посмотрел на лошадь по телевизору и попытался скопировать её выездку.