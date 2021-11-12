Gucci выпустит наборы Xbox по 728 тысяч рублей

В год 100-летия модного дома Gucci и 20-летия Xbox компании решили выпустить ограниченную серию наборов Xbox Series X. В комплект стоимостью 10 тысяч долларов (около 728 тысяч рубелей) войдут консоль с лазерной гравировкой, стандартные чёрные Gucci-контроллеры и аксессуары, сообщает модный дом.

Кроме того, поклонники серии получат подписку на Game Pass, правда, пока не уточняется, на какой период. Пользователи соцсетей шутят, что Gucci в лучшем случае «раскошелится на месячную подписку». Всего выпустят 100 консолей, которые будут поставляться в специальных чемоданах.

Обычную приставку чёрного цвета при этом можно купить всего за 499 долларов. А джойстики от Gucci будут отличаться от обычных только фирменной полосой. За дополнительные 70 долларов в лабораториях Xbox Design Lab можно будет выгравировать дополнительные надписи на выбор.

Ранее украинские игроки в Battlefield 2042 обратили внимание на образ одного из персонажей видеоигры, который назван в честь «вежливых людей» (американцы их называют little green men — «маленькие зелёные человечки»). Многие выразили своё возмущение по поводу популяризации бойцов, которые были замечены в Крыму в 2014 году.