Группа «Аквилон» создаст свыше 50 тысяч кв. м инфраструктуры для детей

Фото: Пресс-служба Группы Аквилон Москва. Проект INDY Towers

Erid: 2SDnjdQigF4

Группа «Аквилон» возведет в своих петербургских и московских проектах 51,3 тыс. кв. метров инфраструктуры для детей, включая сады и школы. Суммарно все образовательные учреждения будут рассчитаны на 2 485 воспитанников и учеников. Строительство девелопер будет вести на собственные средства.

Как рассказал генеральный директор Группы «Аквилон Москва» Дмитрий Рогатых, забота о детях и их гармоничном развитии — одна из основополагающих ценностей компании.

Мы стремимся сделать наши проекты максимально комфортными для подрастающего поколения, поэтому строим не только привычные социальные объекты и применяем стандартные решения, как детские площадки во дворах, но и собственные ноу-хау. Клиенты уже по достоинству оценили и активно используют детские клубы «Аквилон KIDS», которые мы полностью оборудуем и безвозмездно передаем в собственность резидентов, — отметил он.

Общая площадь «Аквилон KIDS» в жилых комплексах Группы «Аквилон» в двух столицах сейчас составляет более 705 кв. м. В Москве детские развивающие пространства реализованы в жилом комплексе «Аквилон PARK» и появятся также во всех строящихся проектах: «Аквилон BESIDE», «Аквилон BESIDE 2.0», «Аквилон Митино» и INDY Towers.

Наиболее масштабный социальный объект в текущем московском портфеле федерального девелопера — муниципальная школа площадью более 13,3 тыс. кв. м на 825 учеников в составе жилого комплекса «Аквилон BESIDE 2.0». Девелопер оборудует в здании современные учебные классы, IT-полигон и робокабинеты, медицинский блок, многофункциональные спортзалы. В проекте «Аквилон Митино» также строится коммерческий детский сад площадью свыше 1,9 тыс. кв. м на 90 малышей.

В Санкт-Петербурге в настоящее время компания возводит сразу пять детских садов и одну школу на почти 30,7 тыс. кв. м, которые по завершению строительства передаст городу.

Реклама. ООО СЗ "Терминал"

ИНН 2901250659