Подруга Илона Маска певица Граймс (Grimes) рассказала, что заменила верхний слой своего глазного яблока оранжевым полимером. Задача такого тюнинга — устранить синий спектр, а конечная цель всех её действий в медицинской лаборатории — излечение от депрессии. Оздоровлению способствует также, по мнению певицы, ежедневное четырёхчасовое пребывание в «депривационной капсуле для выхода в другие измерения», пишет Daily Mail.

Канадская певица Граймс, чьё настоящее имя Клэр Элиза Буше, в настоящее время встречается с эксцентричным генеральным директором Tesla Илоном Маском. Граймс рассказала, что подверглась экспериментальной операции, чтобы устранить весь синий свет из её зрения. Для этого специалисты удалили верхнюю плёнку её глазного яблока, взамен нанеся слой полимера оранжевого цвета. Процедура, по словам самой певицы, стала «средством для лечения сезонной депрессии».

Если всё описанное правда, то офтальмологи озадачены и обеспокоены внедрением в глаз нового элемента.

Какой бы ни была эта операция, это ненужная ужасная идея. Очки, лекарства и регулярное пребывание на солнце — этого должно быть достаточно для лечения сезонной депрессии. Надеюсь, операция по внедрению оранжевого полимера — чья-то плохая шутка, — сказал доктор философии, бывший главный научный сотрудник FDA и эксперт по рискам хирургии глаза Моррис Вакслер.

Более того, доктор Вакслер предупреждает, что глазная хирургия коррелирует с самоубийствами: в 2008 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) провело слушание о том, как LASIK (лазерная хирургия глаза) заставила некоторых пациентов покончить с собой. Этот вопрос снова возник на повестке дня, когда метролог Джессика Старр покончила с собой после подобной процедуры, предварительно опубликовав в социальных сетях сообщение о том, что она проводит время в борьбе с болезнью, «поэтому мне нужны все молитвы и добрые пожелания... Я пытаюсь остаться сильной и пройти через это восстановление».

В LASIK или в SMILE (менее инвазивной версии хирургии глаза) офтальмологи используют лазер, чтобы прорезать верхний слой глаза и добраться до поврежденной роговицы, при этом есть риск задеть пучок нервов, что может вызывая мучительную боль и сухость глаза, а ещё пагубно сказаться на психическом здоровье. Механизм последнего явления ещё не вполне изучен.

Виталий Аньков/РИА Новости

Из описания операции самой Граймс доктор Вакслер не смог определить, несёт ли она те же риски, что и LASIK.

Я понятия не имею, что именно делают эти мясники и насколько глубоко они задевают роговицу, — сказал офтальмолог.

Немного странное заявление об операции на глазах стало одним из целого списка сообщений в Instagram певицы. Все они появились 15 июля в рамках начавшегося сотрудничества певицы с компанией Adidas. Известный во всём мире бренд попросил Граймс «рассказать о своём режиме обучения».

Моя тренировка включает в себя, в том числе, и 2-4 часа в день в резервуаре депривации, что позволяет мне проникать в другие измерения — в прошлое, в настоящее и будущее, — пояснила Граймс.

Речь идёт об использовании камеры сенсорной депривации или флоатинг-капсулы — камеры, которая изолирует человека от любых внешних воздействий. Она сделана в виде бака, куда не проникают звуки, запахи и свет. Бак заполнен солевым раствором высокой плотности, температура раствора — 36,6°С. Помещённый в бак человек пребывает словно бы в невесомости.

Граймс сообщила также, что её тренировке предшествует приём целой батареи добавок (таких как NAD+, L-карнитин, магний и т. д.), призванных «максимизировать функцию митохондрий». После 1-2 часов боёв на мечах, нескольких силовых тренировок и 45-минутной ходьбы по наклонной плоскости со скоростью 7,2 км в час, Граймс тратит ещё 45 минут на растяжку, чтобы «заставить мозг достичь нейропластической цели». Певица также рассказала, что оборудовала свою студию «красным светом самого высокого класса», так что это «в значительной степени» сауна, и она проводит там сеансы крика (громко кричит в течение 20-25 минут), пока вскипает её медовый чай. Спит певица с включенным увлажнителем воздуха.