Городским жителям рассказали, как выбрать «правильные» шорты Стилист Евдокимова: для города стоит выбирать качественные однотонные шорты

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Качественно сделанные шорты из однотонной ткани идеально подойдут для создания городского образа летом, заявила в беседе с «Москвой 24» стилист Алекса Евдокимова. По ее словам, этот вид одежды должен иметь ровно подшитые края и быть без каких-либо потертостей.

Правильные шорты для города выполнены из легкой костюмной или смесовой ткани. Также отлично подойдут варианты изо льна. Лучше выбирать модели без принта: однотонная ткань обычно выглядит дороже, — уточнила Евдокимова.

Стилист добавила, что такие шорты должны заканчиваться на самом тонком месте бедра, чтобы вписать их в модный образ. Их лучше всего сочетать с трикотажными топами или майками и добавлять рубашку в качестве еще одного слоя одежда. При использовании пиджака шорты могут стать частью офисного наряда, заключила эксперт.

Имиджмейкер Екатерина Краснова ранее заметила, что банты станут самыми актуальными украшениями для лета 2024 года. Она уточнила, что при составлении образа можно применять различные виды изделий. Стилист также предложила обратить свое внимание на украшения с этническими мотивами, в виде змей, жуков, а также абстракций.