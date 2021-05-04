Голый снег: под Кировском прошёл фестиваль «Хибины-Бикини — 2021»

В Кировской области прошёл ежегодный фестиваль «Хибины-Бикини».
Участники праздника, как следует из названия, спускаются по горнолыжному склону в пляжной одежде. Впрочем, со временем «дресс-код» мероприятия расширился, и некоторые участники теперь выбирают просто необычные костюмы.
Павел Львов/РИА Новости
Павел Львов/РИА Новости
Павел Львов/РИА Новости
Павел Львов/РИА Новости
Павел Львов/РИА Новости
Павел Львов/РИА Новости
Павел Львов/РИА Новости
hibiny.com
hibiny.com
hibiny.com
hibiny.com
hibiny.com
hibiny.com
hibiny.com
hibiny.com
hibiny.com