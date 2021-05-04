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Голый снег: под Кировском прошёл фестиваль «Хибины-Бикини — 2021»

15:00, 04 мая 2021
Фото: hibiny.com

В Кировской области прошёл ежегодный фестиваль «Хибины-Бикини».

Участники праздника, как следует из названия, спускаются по горнолыжному склону в пляжной одежде. Впрочем, со временем «дресс-код» мероприятия расширился, и некоторые участники теперь выбирают просто необычные костюмы.

Павел Львов/РИА Новости

Павел Львов/РИА Новости

Павел Львов/РИА Новости

Павел Львов/РИА Новости

Павел Львов/РИА Новости

Павел Львов/РИА Новости

Павел Львов/РИА Новости

hibiny.com

hibiny.com

hibiny.com

hibiny.com

hibiny.com

hibiny.com

hibiny.com

hibiny.com

hibiny.com

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