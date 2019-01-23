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Невесты шокируют гостей «голыми» свадебными платьями

pixabay.com

lifestyle [ версия для печати ]

«Голые» свадебные платья могут стать настоящим трендом наступившего года. Эксперты в один голос утверждают, что на смену дорогим брендам пришли креативные идеи молодых дизайнеров.

При этом оригинальные, а порой и шокирующие модели представят не только бюджетные производители, но и известные дома моды.

«Для тех невест, которые ищут что-то, что действительно выделяет их из толпы, «голое» свадебное платье может стать выходом», 
говорится в статье, опубликованной в The Mirror.

Автор материала подчеркнул, что такие платья создают поразительный вид, который стремительно набирает популярность у невест. При этом он выразил сомнения относительно уместности «голого» платья на торжественной церемонии бракосочетания, так как некоторых вид современной невесты может просто шокировать.

«Голое» свадебное платье представляет собой полупрозрачное изделие из тонкого кружева и шифона.

Ранее News.ru писал о том, что первая леди США Мелания Трамп стала объектом пристального внимания пользователей Сети из-за наряда, в котором она вернулась в Соединённые Штаты из поездки в Ирак и Германию. Супруга президента США Дональда Трампа вышла из самолёта в зеленом пальто и светло-коричневых брюках, наличие которых вызвало споры в соцсетях. Многим показалось, что кроме верхней одежды, на Мелании ничего больше нет.


#интернет #сеть #свадьба #тренд
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