Гипнолог рассказала, как правильно моргать и дышать на собеседовании

У человека есть не более 30 секунд, чтобы произвести первое впечатление на собеседника, самое главное при этом — сохранять спокойствие, рассказала NEWS.ru клинический психолог, гипнолог Елизавета Че. Эксперт отметила, что «отлично зарекомендовала себя» гипнотическая подстройка — необходимо занять похожую позу и постараться моргать и дышать в такт с визави.

У вас есть только одна возможность произвести первое впечатление, и на это у вас не более 30 секунд. Самое главное — сохранять спокойствие. Постарайтесь вести себя раскованно и общаться свободно, при этом не позволяя себе излишеств. Отлично зарекомендовала себя гипнотическая подстройка — занять похожую позу, что и у визави, постараться моргать и дышать в такт с тем, кто вас собеседует. Вы создадите рапорт, а далее в голове держите мысль о том, что этот человек говорит вам: «Ок, Вы приняты», — добавила Че.

Спикер подчеркнула, что проще всего успокоиться и чувствовать себя уверенно на собеседовании, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, выпить стакан воды.

Внимательно и заинтересованно слушайте вопросы интервьюера, глядя в лицо собеседнику. Представьте, что вам рассказывают что-то невероятно интересное. Ваша заинтересованность должна выглядеть неподдельной, — подытожила психолог.

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