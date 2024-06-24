Флорист перечислила цветы для букета невесты с аллергией Флорист Тарасова: для букета невесты с аллергией можно взять гвоздики и орхидеи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы собрать букет для невесты, у которой есть аллергия, можно взять гвоздики и орхидеи, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» флорист-декоратор Дарья Тарасова. По ее словам, также можно выбрать розы, но без сильного аромата, и альстромерии.

Эксперт отметила, что орхидеи редко вызывают аллергические реакции, также неаллергенными цветами являются эустомы и тюльпаны. Для букета можно выбрать сухоцветы или стабилизированные цветы. В них нет пыльцы, поэтому они будут безопасны для невесты.

Чем сильнее запах, тем более вероятна аллергическая реакция, поэтому малознакомым людям лучше дарить не особо пахнущие композиции. Не стоит добавлять в букеты злаковые (рожь, овес) и полевые цветы, — добавила флорист.

Тарасова подчеркнула, что сейчас есть технологии, с помощью которых создаются искусственные букеты, которые трудно отличить от натуральных цветов. В природе не существует гипоаллергенных цветов, поэтому можно обратить внимание на декоративные, например, подсолнух.

Кроме того, можно вручить флоксы, садовые гвоздики, васильки и антирринум, заключила флорист.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что для аллергиков период цветения представляет большую опасность, поэтому не стоит дарить таким людям букеты из ромашек, гербер, лилий и хризантем. По словам врача, к симптомам аллергии на цветение относятся сухой кашель, чиханье, зуд в носу и глазах.