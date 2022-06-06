Это был рай для всех советских детей: история «Детского мира» на Лубянке Ровно 65 лет в Москве открылся Центральный детский магазин, который до сих пор остаётся местом притяжения детей и взрослых

Фото: Пресс-служба ЦДМ

Ровно 65 лет назад, 6 июня 1957 года, в Москве открылся Центральный детский магазин, который до сих пор остаётся местом притяжения детей и взрослых. Как создавалось роскошное здание в центре столицы, почему главному архитектору объявили бойкот в профессиональном сообществе, ради чего советские граждане стояли по семь часов в очередях и что сегодня представляет из себя главный детский магазин страны — в материале NEWS.ru.

От трактира в Лубянском пассаже к «детскому ГУМу для маленьких советских граждан»

Центральный детский магазин открылся 6 июня 1957 года на площади Дзержинского (сейчас — Лубянская площадь) и быстро стал достопримечательностью Москвы. Строительство универмага задумывалось как подарок всем детям Советского Союза в послевоенные годы. Этот жест декларировал наступление абсолютного мира, а заполненные витрины подтверждали: светлое будущее уже наступило.

До 1953 года на месте современного магазина игрушек находились торговые ряды и Лубянский пассаж. Он состоял из двух крытых галерей, где продавали нитки, одежду, шляпы, украшения. А на антресольном этаже работал трактир «Дядя Кузя». Однако в 1953-м торговые ряды снесли, пассаж национализировали и решили построить «детский ГУМ для маленьких советских граждан». Так проект охарактеризовал курировавший строительство министр торговли СССР Анастас Микоян.

Автором концепции будущего магазина стал известный архитектор сталинской эпохи Алексей Душкин. Он был одним из тех, кто создавал новый облик Москвы. Ему принадлежат проекты станций Московского метрополитена «Маяковская», «Кропоткинская», «Автозаводская», «Новослободская», «Площадь Революции» и высотки у Красных Ворот.

Изначально правительство решило сохранить Лубянский пассаж и сделать его частью нового здания. Однако Душкин пришёл к выводу, что надо строить новое здание с частичным использованием старых конструкций.

Фото: Пресс-служба «ЦДМ» Здание Центрального детского мира

Строительство «Детского мира» шло в сжатые сроки и при явном дефиците бюджета, качественных стройматериалов и квалифицированных специалистов. На это указывает разносортный кирпич в составе стен, повторное использование материалов, оставшихся после разборки старых зданий, и ошибки в возведении несущих конструкций и перекрытий здания.

Кроме того, родственники Душкина рассказывали, что его назначение вызвало бурю протестов в архитектурной среде.

И вот тут среди московских архитекторов поднялась целая буря протестов. Душкину была объявлена война, которая в будущем имела для Алексея тяжёлые последствия, — рассказывала вдова архитектора Тамара Душкина в книге воспоминаний «Жизнь архитектора Душкина».

Семиэтажное строение с двумя подземными уровнями стало самым крупным торговым зданием в Европе в середине ХХ века. Его общая площадь составляла более 58 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в первоначальный проект были заложены мозаичные панно Павла Корина, но от них отказались в рамках «борьбы с излишествами в архитектуре». По словам вдовы Душкина, когда Никита Хрущёв ознакомился с чертежами, то заявил, что магазин «очень расточительно спроектирован». Душкину пришлось убирать «излишества», и «Детский мир» сдали в срок. Здание появилось на Лубянской площади и стало символом эпохи Хрущёва.

Эскалатор, колготки и неофициальная резиденция Деда Мороза

Журнал «Огонёк» писал в 1957 году, что в «Детском мире» есть «всё, что нужно человеку со дня рождения до окончания школы и получения аттестата зрелости». На прилавках общей длиной два километра выставляли лучшие товары со всего Советского Союза.

К примеру, первые колготки в СССР появились именно благодаря «Детскому миру». Как и детские ботинки с супинаторами, которые фабрика «Парижская коммуна» стала выпускать именно по рекомендации руководителей магазина. Там же можно было купить чехословацкие туфельки, финские комбинезоны, шубки и свитеры.

Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press. Центральный детский магазин Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Центральный детский магазин Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press. Здание «Детского мира» во время реставрации Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Пресс-служба ЦДМ. Центральный детский магазин Фото: Агентство «Москва». Реконструкция Центрального детского магазина Фото: РИА Носоти. Отдел игрушек московского универмага «Детский мир» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Fashion show Circus в Центральном детском магазине на Лубянке Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Центральный детский магазин

В «Детский мир» ездили за дефицитом и ради «штучного» товара готовы были стоять в длинных очередях. Очевидцы вспоминают, как «приезжали в магазин с раскладушками, вставали затемно и устраивали драки только для того, чтобы потом смести все, что было на прилавках».

Сейчас так стоят за телефонами, а мы раньше стояли за колготками и туфельками. Восемь, девять часов могли прождать. Кто-то спал прямо у здания, кто-то выторговывал номер поближе в очереди за пару бутербродов или стакан крепкого, — вспоминает 87-летняя москвичка Галина Синельник в беседе с NEWS.ru.

По её словам, среди стоявших в очереди были и те, кто приехал из другого города просто покататься на эскалаторе и посмотреть на внутреннее убранство здания. Декоративные детали были выполнены из керамики, а гигантские арочные дуги — из гранита. Для внутренней отделки использовали белый мрамор, а светильники, вентиляционные решётки и лестничные ограждения изготавливались из чугуна и бронзы. Гигантские окна освещали все пространство, чтобы создать эффект кукольного домика, в который легко заглянуть с улицы и увидеть причудливое убранство внутри.

Наибольшей популярностью магазин пользовался в Новый год. В преддверии 31 декабря на первом этаже «Детского мира» открывалась большая ярмарка игрушек, карнавальных украшений и подарков, но новогодний отдел работал круглый год. Ёлка сначала была живой, но в 1970-е годы её заменили на искусственное серебряное дерево из мишуры. Именно ЦДМ на Лубянке стал неофициальной резиденцией Деда Мороза до появления коммерческого проекта в Великом Устюге.

Вторая жизнь и уникальные гигантские часы

В 1990-х магазин начал терять своё очарование. В сложные для страны годы ЦДМ пришлось как-то выживать, поэтому детские товары в центральном зале потеснили автомобильный салон, интернет-магазин, банк и прочие компании. К тому моменту состояние помещения стало совсем плачевным: на фундаменте обнаружились гигантские трещины, появлялись внутренние пристройки в виде лоджий, исчезли многие элементы декора. В 2005-м здание ЦДМ получило статус объекта культурного наследия регионального значения, а через три года закрылось на реконструкцию.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Реставрация Центрального детского магазина

Сначала речь шла ремонте нескольких этажей, но при детальных исследованиях выяснилось — здание нуждается в капитальном ремонте. В 2011 году после длительных дебатов и обсуждений проекта в прессе компания-девелопер отказалась от первой концепции с целью сохранения исторических деталей центрального зала и полного воссоздания памятного интерьера. Магазин воссоздали по чертежам Алексея Душкина с некоторыми изменениями. Так, главный атриум по новому проекту стал высотой не четыре этажа, а все семь. При этом удалось сохранить колоннаду нижнего этажа, витражи, дубовые окна. Даже мрамор для балясин везли с того же месторождения, что в 1950-х.

Торжественное открытие здания было в 2015 году. В обновлённом Детском мире появились огромные часы. Они входят в пятёрку самых больших механических часов мира, среди которых Кремлёвские куранты, Пражские куранты, Биг-Бен и часы в Ганьчжоу.

Высокоточный механизм изготовила знаменитая марка «Ракета» на Петродворцовом часовом заводе. Они сделаны из стали, алюминия, меди, латуни, титана с золотым напылением и весят около пяти тонн.

Это не только часы, измеряющие время, это кинетическая скульптура, в которой можно непрерывно наблюдать движение механизмов, — рассказала NEWS.ru вице-директор по дизайну ПЧЗ «Ракета» Евгения Малева.

По её словам, креативная группа компании умышленно отказалась от использования сказочных персонажей в макете и сконцентрировалась на гигантском механизме. Часы собирали полтора года, аналогов им в мире не существует.

Время регулируется благодаря планетарному устройству, а сам механизм автоматически заводится горизонтальным маятником. На сегодняшний день не существует часов, которые имеют шестерёнки таких значительных размеров, — объясняет Малева.

Основной механизм расположен на уровне пятого этажа, но любой желающий может в непосредственной близости рассмотреть сложный механизм из пяти тысяч деталей.

При всей культурно-исторической ценности ЦДМ на Лубянке остаётся именно магазином, и уход крупных зарубежных компаний детских товаров с российского рынка, скорее всего, скажется и на его работе.