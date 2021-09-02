Этнограф дал совет россиянам, впервые отдыхающим в Египте

Профессиональный путешественник — исследователь и этнограф Виталий Сундаков в разговоре с NEWS.ru посоветовал россиянам не обольщаться приветливостью египтян. Он отметил, что местные жители могут использовать вежливость «в корыстных целях», и «это нужно понимать».

Спикер также назвал несколько достопримечательностей, которые стоит посетить в африканской стране, если человек впервые решил провести в арабской республике «стандартный семидневный отпуск».

Антропологический музей в Каире, Люксор, Карнак и пирамиды. Сходить на рынок, гулять по городу. Египтяне приветливые, но хитрые — рассматривают в этом корысть. Не по факту, а нужно это просто понимать. <...> Всё зависит от человека. Если он едет ради пляжей и «всё включено» — это одно, а если интересует флора, фауна, этнография, цивилизация египетская — это другое, — подчеркнул Сундаков.

Накануне Ростуризм выразил надежду на возобновление чартеров на курорты Египта. Об этом рассказала руководитель ведомства Зарина Догузова. По её словам, решение о возобновлении чартеров в Египет принимает оперативный штаб, однако Ростуризм на каждом заседании вносит свои предложения по возобновлению авиасообщения в том или ином направлении, в том числе и в Египет.

До этого сообщалось, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. С 1 октября полёты будут ежедневными — по одному рейсу в каждый город из Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на чартерные полёты российских авиакомпаний на египетские курорты. Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта.