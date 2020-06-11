Кажется, Москва наконец начинает оживать. Гулять уже можно, а совсем скоро к нам вернуться кафе и рестораны. C 16 июня жители столицы смогут похрустеть любимым бургером, запивая его прохладным коктейлем. Пока только на летней веранде, но с 23 числа уже начнут пускать внутрь. Однако не все готовы вернуться в заведения общепита. Одни — из соображений экономии, другие — из-за боязни заразиться. Какой будет ресторанная индустрия после карантина — в материале NEWS.ru