Американский актёр Эштон Кутчер дал понять, что заявления его бывшей супруги Деми Мур об опыте секса втроём и последовавших за этим изменах — не более чем иллюзия правды. Он посвятил этой теме сразу несколько публикаций в Twitter.
Кутчер поделился ссылкой на статью, в которой рассказано об эффекте иллюзии правды — это свойство человека верить в информацию, если тот слышал её много раз.
Изучите и делайте собственные выводы, — призвал актёр.
Он признался, что поначалу хотел написать «действительно язвительный твит», однако потом «посмотрел на своего сына, дочку, жену и удалил его».
I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it.
О сексуальных экспериментах во время совместной жизни с актёром Деми Мур рассказала в мемуарах Inside Out («Наизнанку»). Она утверждает, что совершала смелые поступки, на которые люди обычно решаются в юности.