https://static.news.ru/photo/8617c6d6-e062-11e9-b10a-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Американский актёр Эштон Кутчер дал понять, что заявления его бывшей супруги Деми Мур об опыте секса втроём и последовавших за этим изменах — не более чем иллюзия правды. Он посвятил этой теме сразу несколько публикаций в Twitter.

Кутчер поделился ссылкой на статью, в которой рассказано об эффекте иллюзии правды — это свойство человека верить в информацию, если тот слышал её много раз.

Изучите и делайте собственные выводы, — призвал актёр.

Он признался, что поначалу хотел написать «действительно язвительный твит», однако потом «посмотрел на своего сына, дочку, жену и удалил его».

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. — ashton kutcher (@aplusk) 25 сентября 2019 г.

Помимо этого, как сообщал News.ru, Кутчер опубликовал некий номер телефона и порекомендовал отправлять на него сообщения всем, кто хочет узнать правду.

О сексуальных экспериментах во время совместной жизни с актёром Деми Мур рассказала в мемуарах Inside Out («Наизнанку»). Она утверждает, что совершала смелые поступки, на которые люди обычно решаются в юности.