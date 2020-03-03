Британская королева Елизавета II и её внук Гарри провели четырёхчасовую беседу в Виндзорском замке. В ходе разговора по душам они обсудили будущее принца.
Монаршая особа заявила герцогу Сассекскому, что его самого и его супругу Меган Маркл всегда с радостью примут обратно в семью.
Можно надеяться, это прояснило ситуацию, — цитирует The Sun источник.
Ранее NEWS.ru писал, что прощальный визит герцогов Сассекских в нынешнем статусе в Великобританию продлится до 8 марта. Они примут участие в нескольких мероприятиях, в том числе посетят службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества. 31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнение обязанностей работающих членов британской королевской семьи.