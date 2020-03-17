Елизавета II вернулась в Букингемский дворец, несмотря на то что Лондон становится центром вспышки коронавируса в Соединённом Королевстве.
Над официальной резиденцией монарха развевается флаг государства,
Выходные 14 и 15 марта Елизавета II, как и обычно, провела в Виндзорском замке, писал NEWS.ru. Издание The Sun сообщало, что при продолжении распространения инфекции по территории Великобритании королеву и её супруга принца Филиппа могут поместить на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.
Добавьте наши новости в избранные источники