https://static.news.ru/photo/4547f8f2-683d-11ea-a348-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елизавета II вернулась в Букингемский дворец, несмотря на то что Лондон становится центром вспышки коронавируса в Соединённом Королевстве.

Над официальной резиденцией монарха развевается флаг государства, отмечает Evening Standard. 93-летняя королева планирует работать с документами. Она отменила запланированные визиты в графство Чешир и район британской столицы Камден.

Выходные 14 и 15 марта Елизавета II, как и обычно, провела в Виндзорском замке, писал NEWS.ru. Издание The Sun сообщало, что при продолжении распространения инфекции по территории Великобритании королеву и её супруга принца Филиппа могут поместить на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.