Фото: theroyalfamily/instagram.com

Историк моды и ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев опубликовал фото 1918 года, когда в мире бушевала эпидемия испанского гриппа.

Две модницы в масках во время эпидемии испанского гриппа, 1918-й год, — подписал он снимок в Instagram. Его подписчики отметили, что дамы в масках выглядят очень элегантно, а средства защиты...