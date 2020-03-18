Королева Великобритании Елизавета II 19 марта отправится в Виндзорский замок — на неделю раньше, чем было запланировано. В резиденции в графстве Беркшир, расположенной в долине реки Темза, монарх пробудет до Пасхи.
Ежегодная служба по случаю Великого четверга в часовне Святого Георгия, которая должна была пройти 9 апреля, отменена,
В настоящее время Елизавета II находится в Букингемском дворце в Лондоне. Королева отменила запланированные визиты в графство Чешир и район британской столицы Камден, писал NEWS.ru.
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