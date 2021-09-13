Эксперт рассказал, как подготовить квартиру к отопительному сезону

Заместитель гендиректора по строительству и эксплуатации компании «ПИК-Комфорт» Владислав Лукьянов рассказал, что осмотр батарей на наличие видимых повреждений и стравливание воздуха являются основными мероприятиями по подготовке квартиры к отопительному сезону, передаёт РИА Новости.

Перед подачей отопления нужно проверить радиаторы и трубы системы отопления в периметре квартиры на наличие видимых повреждений. Если они есть, об этом необходимо немедленно сообщить в управляющую компанию для своевременного устранения дефектов, — поделился Лукьянов.

Специалист также отметил, что, если в квартире установлен терморегулятор, то за три-четыре дня до подачи отопления стоит проверить его на предмет циркуляции воды, для этого следует установить метки на терморегуляторе в положении максимального нагрева.

Ранее стало известно, что резкий переход на возобновляемые источники энергии в условиях глобального потепления привёл к энергетическому кризису в Европе. Слабый ветер привёл к низким показателям выработки электроэнергии на ветряных электростанциях, из-за этого странам союза пришлось покупать по высокой цене ископаемое топливо.