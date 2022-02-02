Эксперт по выживанию рассказал, как спастись во время ядерной войны

Если начнётся третья мировая война, которая, скорее всего, станет ядерной, то гражданам стоит обеспечить себе «бесперебойное перекрытие базовых потребностей — это еда, вода, тепло, укрытие», рассказал NEWS.ru специалист по выживанию Михаил Макеев. Собеседник добавил, что первое время придётся никуда не выходить, сохраняя автономность, «дабы не рисковать и не попадать в неприятные ситуации».

Есть такое выражение «мой дом — моя крепость». Вот должно быть так. Если есть мужчина дома, то я считаю, что у него должно быть официально полученное гражданское оружие и опыт обращения с ним. Не для нападения, а для защиты семьи, для уверенности при перемещениях, если, не дай бог, они понадобятся. Дальше мы увеличиваем круг влияния — создаём какое-то резервное укрытие: дача или частный дом за городом. Можно объединить несколько семей в группы. Это нужно, если квартира, например, попала в «красную» зону, и за городом можно переждать всё в безопасности, — подчеркнул Макеев.

Чтобы узнать адреса ближайших укрытий и бомбоубежищ, стоит позвонить или лично обратиться в районные учебно-консультационные пункты по гражданской обороне, заявил генерал Игорь Якупов. По его словам, такие укрытия могут понадобиться на случае природной катастрофы. При этом полковник Владимир Попов заявил, что бомбоубежища должны быть «мобильными» и «индивидуальными», чтобы не превратиться в «братскую могилу». По его мнению, такие укрытия должны быть в каждом доме.

Ранее эксперт по выживанию рассказал, где прятаться от ядерных ударов по России. Он подчеркнул, что и в мирное время существует вероятность техногенных катастроф, поэтому гражданам лучше «провести аудит местности» и запомнить местоположение важных объектов: ближайших станций скорой помощи, пожарных частей и ожоговых центров.