https://static.news.ru/photo/418a8410-b7d4-11e9-ad6c-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В вооруженных силах Объединенного королевства рассказали о переменах, которые произошли с принцем Гарри после женитьбы на бывшей американской актрисе Меган Маркл.

Накануне он побывал в элитном «лагере» для миллионеров на Сициллии Google Camp, где побеседовал с собравшимися об изменении климата, причем сделал это босиком, продемонстрировав недавно сделанный педикюр.

Сослуживцы герцога Сассекского отметили, что он превратился в настоящего метросексуала, хотя раньше высмеял бы любого, кто сказал бы ему, что он будет посещать дорогие спа-салоны и делать педикюр.

Он стал совсем другим. Он всегда был настоящим парнем — не слишком следил за одеждой, любил выпить и не заботился о том, как он выглядит. В дни своей армейской службы он просто рассмеялся бы, если кто-то предложил ему педикюр, — цитирует экс-соратника по оружию The Sun.

Он также рассказал, что Гарри всегда был рубахой-парнем, который не прочь пропустить стаканчик другой и покурить, поэтому новые увлечения принца он назвал «позорной тайной».

При этом, по данным издания, супруги Сассекские посещают салон, расположенный в пятизвездочном отеле Coworth Park. Педикюр обходится Гарри примерно в 4 тысячи рублей, ещё 14 тысяч рублей он тратит на сеанс массажа.

Ранее News.ru писал о том, что принц Гарри был замечен в коммерческом самолёте, который совершал рейс из Рима в Лондон. По словам очевидцев, герцог Сассекский выглядел очень уставшим и был без своей знаменитой супруги Меган Маркл.