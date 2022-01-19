Экс-главред Vogue Андре Леон Тэлли умер в США

Бывший главный редактор и креативный директор журнала Vogue Андре Леон Тэлли ушёл из жизни в штате Нью-Йорк (США), ему было 73 года, пишет портал TMZ со ссылкой на источники. О причинах смерти не сообщается. Издание отмечает, что Тэлли скончался в клинике города Уайт-Плейнс.

Андре Леон Тэлли родился в Вашингтоне в 1948 году, в университете изучал французскую литературу. Работал в журналах Interview Энди Уорхола, Women’s Wear Daily, W, газете The New York Times. В Vogue начинал с должности редактора новостей отдела моды. В 1988 году занял пост креативного директора. После ушёл из издания, но в середине 90-х вернулся и проработал там до 2013 года.

В 2013 году Тэлли возглавил российскую версию Numero, где проработал год и ушёл по истечении контракта после 12 выпусков. Кроме того, он был модным консультантом бывшей первой леди Мишель Обамы. Отмечается, что благодаря ему дизайнеры стали активнее привлекать к работе чернокожих моделей.

Ранее сообщалось, что на 64-м году жизни скончалась бразильская актриса, звезда сериала «Клон» Франсуаза Фортон. Она более 30 лет боролась с онкологическим заболеванием. Актриса продолжала участвовать в съёмках до 2019 года. Её последней работой стал сериал «Любовь без равных».