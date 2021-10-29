«Едет как танк!»: польские блогеры протестировали российскую Niva Legend

Польские блогеры устроили жёсткий тест-драйв российской Lada Niva Legend, они сравнили машину с Suzuki Jimny в условиях бездорожья. Как пишет Car.ru, блогеры немного доработали машины, установив грязевую резину, увеличив дорожный просвет и усилив подвеску.

В такой комплектации они отправились в горы. Niva после 1,5 тысячи километров по горному хребту вышла из строя лишь один раз — сломался глушитель. Это порадовало поляков. Один из блогеров с восторгом отметил, что российский автомобиль «едет как танк». Японский конкурент «Нивы» понравился польским молодым людям меньше.

В комментариях под роликом высказались немцы, британцы и голландцы. Они по достоинству оценили Lada Niva Legend, отметив её высокую проходимость по бездорожью. Россияне в комментариях не так положительно оценили отечественный автомобиль. Многие говорили, что машина часто ломается, хотя в целом для российских дорог она идеальна.

Ранее стало известно, что положительные отзывы получил новый УАЗ «Патриот» в США. Там его будут продавать под брендом Bremach Taos. Стоимость американской версии внедорожника составила 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Автомобильный портал HotCars заявил, что машина построена «как танк», при этом она компактна и может похвастаться впечатляющим дорожным просветом около 21 сантиметра.