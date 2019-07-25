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Американская поп-дива Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей. Новость о том, что артистка разменяла шестой десяток, ее поклонники приняли восторженно – по Джей Ло никак не скажешь, что она имеет такой солидный возраст, в танцах она зажигает также, как и 10, и 20 лет назад.

В данный момент поп-дива находится в гастрольном туре, концертный график у нее плотный – выступления бывают по несколько дней подряд, множество перелетов и переездов. Для 50-летней женщины это тяжелые физические нагрузки, тем более что во время выступлений она активно двигается. Это не помешало ей выкроить время и отметить круглый юбилей на шумной вечеринке с диджеями и множеством гостей. Дженнифер Лопес танцевала так, будто ей исполнилось 20, с душой и настоящим юношеским драйвом. Гости Дженнифер «рубились» вместе с ней.

Видео с вечеринки выложил ее возлюбленный - бейсболист Алекс Родригес, который накануне трогательно поздравлял Дженнифер.

Привет, малышка! Я просто хочу поздравить тебя с днем рождения. Ты лучший партнер по жизни. Лучшая дочь. Прекрасная мать. Лучшая певица. Твои поклонники и дети тебя любят, и я тоже тебя люблю. Давай сделаем этот день особенным. Люблю, - дополнил он свое обращение к Дженнифер.

После этого парочка устроила грандиозную вечеринку, на которой под зажигательную музыку отплясывали 250 гостей. В тот же день Алекс Родригес подарил своей возлюбленной роскошный автомобиль - алый Porsche 911 GT.