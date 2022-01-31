Dolce & Gabbana откажется от использования натурального меха

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Родителям стоит быть включёнными в жизнь детей, интересоваться их хобби и желательно данные увлечения разделять, чтобы не стать для своих чад цензорами, «который придёт, оценит и отменит всё, что не одобрил», рассказала NEWS.ru педагог-психолог, блогер Мила Левчук. Таким образом она прокомментировала опрос ВЦИОМа, показавший, что более половины опрошенных россиян (53%) негативно относятся к тому, что их дети смотрят видеоблоги. Спикер подчеркнула, что не все её коллеги «одинаково вредны или полезны».

Родителям стоит быть включёнными в жизнь детей, интересоваться их хобби и желательно данные увлечения разделять, чтобы не стать для своих чад цензорами, «который придёт, оценит и отменит всё, что не...