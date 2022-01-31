Dolce & Gabbana откажется от использования натурального меха
Анна Акимова
Анна Акимова
16:40, 31 января 2022
Фото: pixabay.com
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Итальянский модный дом Dolce & Gabbana намерен отказаться от использования в своих коллекциях натурального меха, заменив его искусственным уже в этом году, говорится в сообщении Международной коалиции по защите животных Fur Free Alliance. Таким образом Dolce & Gabbana присоединится к брендам, поддерживающим рекомендации коалиции. Среди них Armani, Gucci, Prada и Moncler.
Индустрия моды играет важную роль в формировании социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять: мы будем внедрять инновационные материалы в наши коллекции и развивать экологически чистое производство, но при этом сохранять рабочие места и наши ноу-хау,— сказал директор по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana Феделе Усаи.
Ранее сообщалось, что продажу животного меха для производства одежды запретили в Израиле. По словам министра защиты окружающей среды страны Гилы Гамлиэль, использование натурального меха и кожи в производстве одежды является аморальным и избыточным. Она уверена, что запрет сделает модную индустрию Израиля более экологичной.