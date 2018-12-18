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Дочь высказалась о завещании Потанина

Анастасия Потанина Roman Denisov/Global Look Press

Анастасия Потанина

lifestyle [ версия для печати ]
Девушка поддерживает решение отца не оставлять ей деньги

Спортсменка и бизнесвумен Анастасия Потанина по-прежнему не против воли своего отца, который не включил её в завещание. Трёхкратная чемпионка мира по аквабайку считает, что родитель может использовать заработанные им деньги так, как посчитает нужным.

«Но это не значит, что я не могу к нему прийти и сказать: „Вот смотри, у меня есть новая бизнес-идея“», — рассказала Анастасия Потанина в интервью Tatler.

По решению бизнесмена Владимира Потанина, его состояние должно перейти к благотворительному фонду, а вовсе не к дочери и двум сыновьям.

«Если человек начинает жизнь, зная, что у него за спиной миллиарды, он лишен духа соревновательности, который обязательно должен быть», — приводятся слова, которые приписывают Потанину.

34-летняя красавица Анастасия в настоящее время занимается продвижением и популяризацией современного искусства в рамках организации ARTIS Project, основателем и руководителем которой она сама и является. Девушка утверждает, что её организация никак не связана с фондом влиятельного папы, и небольшой бюджет компания формирует самостоятельно.

Девушка устраивает свои арт-уикенды, самостоятельно находит и продвигает художников. В свободное время трёхкратная чемпионка мира и многократная чемпионка России по аквабайку занимается бальными танцами. В этой сфере она и встретила своего будущего мужа.

Супругом дочки бизнесмена стал двадцатичетырёхлетний преподаватель по бальным танцам Артём Кручин — сын замначальника отдела УФМС России по Московской области в Сергиево-Посадском районе.

Роскошная свадебная церемония прошла во Франции на Лазурном берегу в фешенебельном отеле Cap-Eden-Roc. В качестве ведущего был приглашён Иван Ургант, а пел любимый исполнитель невесты Леонид Агутин.

Артём Кручин занимается спортивно-бальными танцами уже 16 лет, непосредственно преподаёт с 2010 года. Финалист и призёр многих конкурсов берёт по 1500 рублей за 45 минут занятий. Анастасия и Артём вместе как минимум с 2016 года, именно тогда в соцсетях Кручин стал публиковать совместные фотографии с будущей женой.

Владимир Потанин — владелец и президент управляющей компании «Интеррос» и гендиректор ГМК «Норильский никель». Бизнесмен владеет пакетами акций ГМК «Норильский никель», группы «ПрофЭстейт», холдинга «ПрофМедиа» и компании «Роза Хутор». Потанин был признан богатейшим жителем России в 2015 году, а в этом году оказался на шестом месте в списке богатейших людей России, составленном Forbes.


#миллиардер #деньги #потанин #завещание
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