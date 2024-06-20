Дизайнер предложила идеальный гардероб для отпуска Дизайнер Мегре: в отпуск стоит взять практичные и универсальные вещи

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В отпуск стоит взять практичные и универсальные вещи, а также купальник, заявила в беседе с aif.ru дизайнер Сара Мегре. Она посоветовала также взять бикини, если оно красиво сидит на фигуре.

Начать следует с главной вещи для отдыха у воды — купальника. <...> Универсальность этого предмета гардероба в том, что мода на них не выходит никогда, и даже если вы уже пару лет не обновляли бикини, но оно хорошо на вас сидит, смело можно брать его в путешествие, — предложила Мегре.

Дизайнер также напомнила, что вязаные платья, юбки или туники стали трендом пляжной моды в текущем сезоне. Кроме того, такая одежда придает образу настроение в стиле бохо. Еще одной полезной вещью станет элемент гардероба с длинным рукавом. Это позволит спрятать кожу от палящего солнца и уберечь от москитов.

Мегре порекомендовала задуматься о том, чтобы взять в отпуск несколько пар обуви. Она предложила выбрать стильные шлепанцы, а также кроссовки. Для выхода на мероприятия стоит взять балетки или туфли на низком каблуке. По словам дизайнера, при любом виде отдыха не стоит забывать о телефоне, денежных средствах, а также предметах гигиены и косметики. А на пляж или прогулку стоит взять кроссбоди или сумку-бананку, заключила Мегре.

Член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян ранее заметил, что сотрудник имеет право на выход в отпуск в любое время. Однако в таком случае отдых не будет оплачиваться. Работнику необходимо согласовать планируемые даты отдыха с руководителем.