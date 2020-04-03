Дизайнер из Петербурга запустил шуточный lifestyle-журнал о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/0314a472-75ac-11ea-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валентина Суслова/Facebook

Артём Иванов, дизайнер из Санкт-Петербурга, придумал шуточный lifestyle-журнал, рассказывающий о жизни в изоляции в период пандемии коронавируса. Такая идея ему пришла, когда он попал с друзьями на карантин в петербургскую Боткинскую больницу.

Находясь в клинике, пациенты фотографируют себя, и Иванов помещает их на обложки в стиле изданий Vogue или Harperʼs Bazaar. К ним дизайнер придумывает соответствующие заголовки.

Бицепс или жрицепс? Выбираем, что прокачивать на карантине, — говорится на одной из обложек.

Как писал NEWS.ru, калифорнийский музей Getty предложил пользователям Сети, находящимся в изоляции из-за пандемии коронавируса, воссоздать в домашних условиях известные картины. Через несколько дней идею поддержали жители России.