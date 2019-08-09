https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Диетолог и бывшая стюардесса Сара Андерсон из Великобритании, рассказала, как правильно питаться до, во время и после полёта.

Она объяснила, что перелёт является стрессом для организма и влияет на вкусовые рецепторы. Именно по этой причине, по словам эксперта, в воздухе чаще всего хочется сладкой или солёной пищи. Кроме того на появление чувства голода влияет и обезвоживание, пояснила она.

По словам Андерсон, чтобы не переедать перед полётом необходимо хорошо выспаться. За несколько дней до вылета она советует употреблять больше продуктов, богатых антиоксидантами и витаминами. Как утверждает эксперт, в рацион нужно включить квашеную капусту, свёклу, имбирь и чеснок.пишет Daily Mail .

Кроме того, на борту самолёта она советует выбрать вегетарианское меню, поскольку блюда из него могут оказаться гораздо свежее. Во время полёта Андерсон рекомендует пить напитки без сахара, содержащие электролиты.

В течение суток после перелёта она советует не есть чипсы и полуфабрикаты.

Как ранее писал News.ru, любимую многими знаменитостями кетодиету признали опасной для здоровья. Звёзды отказались от употребления бобов, цельнозерновых продуктов и некоторых овощей. Диетологи отмечает, что такой режим питания крайне вреден для здоровья.