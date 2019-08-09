Диетолог и бывшая стюардесса Сара Андерсон из Великобритании, рассказала, как правильно питаться до, во время и после полёта.

Она объяснила, что перелёт является стрессом для организма и влияет на вкусовые рецепторы. Именно по этой причине, по словам эксперта, в воздухе чаще всего хочется сладкой или солёной пищи. Кроме того на появление чувства голода влияет и обезвоживание, пояснила она.

По словам Андерсон, чтобы не переедать перед полётом необходимо хорошо выспаться. За несколько дней до вылета она советует употреблять больше продуктов, богатых антиоксидантами и витаминами. Как утверждает эксперт, в рацион нужно включить квашеную капусту, свёклу, имбирь и чеснок.пишет Daily Mail.

Кроме того, на борту самолёта она советует выбрать вегетарианское меню, поскольку блюда из него могут оказаться гораздо свежее. Во время полёта Андерсон рекомендует пить напитки без сахара, содержащие электролиты.

В течение суток после перелёта она советует не есть чипсы и полуфабрикаты.

Как ранее писал News.ru, любимую многими знаменитостями кетодиету признали опасной для здоровья. Звёзды отказались от употребления бобов, цельнозерновых продуктов и некоторых овощей. Диетологи отмечает, что такой режим питания крайне вреден для здоровья.

News.ru в соцсетях