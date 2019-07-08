https://static.news.ru/photo/de63491a-a20e-11e9-ad18-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sean Edison/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во время отпуска стоит пробовать экзотические блюда по чуть-чуть и увеличивать порцию только через сутки. Это поможет избежать аллергических реакций, рассказала врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Виктория Егорова.

Нужно начинать с маленького кусочка, с маленькой порции, по чуть-чуть. Сутки — до двух суток — может проявиться реакция, — приводит РИА Новости слова специалиста.

Врач также отметила, что нужно обращать внимание и на качество продуктов, чтобы избежать отравления.

Опрос, проведённый в конце июня, показал, что лишь 5% россиян планируют летний отпуск за пределами страны. При этом 3% отправятся в страны дальнего зарубежья, 2% — в сопредельные государства.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский считает, что главная причина отказа от зарубежных поездок — рост бедности населения, писал News.ru.