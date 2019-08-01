Стефани Чаглар Фото: Stefani Chaglar/instagram.com

Жительница Турции Стефани Чаглар копирует образы знаменитых актрис, моделей и спортсменок. В этом ей помогает мама, создающая наряды из подручных материалов — бумаги, фольги, картона или даже пакетов для мусора.

На страницу девочки в социальной сети Instagram подписались около 280 тысяч человек.

В гардеробе Стефани наряды Тейлор Свифт, Леди Гаги, Серены Уильямс, Николь Кидман и многих других именитых дам, пишет «Ридус».

Ранее News.ru сообщал, что студия CD PROJEKT RED анонсировала конкурс косплея по приключенческой ролевой игре Cyberpunk 2077. Призовой фонд составит $40 тысяч.

 

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