Жительница Турции Стефани Чаглар копирует образы знаменитых актрис, моделей и спортсменок. В этом ей помогает мама, создающая наряды из подручных материалов — бумаги, фольги, картона или даже пакетов для мусора.
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Keeping heels, head&standarts high @marinahoermanseder vs. #ahStefani Невероятная коллекция от @marinahoermanseder заверните нам все #fashionaddicted #runwayfashion #runwaymodel #bestdressed #beforeafter #fashionista #fashionblogger #minime #matchymatchy #handmadedress
На страницу девочки в социальной сети Instagram подписались около 280 тысяч человек.
В гардеробе Стефани наряды Тейлор Свифт, Леди Гаги, Серены Уильямс, Николь Кидман и многих других именитых дам, пишет «
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