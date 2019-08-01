Фото: Stefani Chaglar/instagram.com

Актриса и режиссёр Рената Литвинова, находясь в Цюрихе, активно делится новыми фотографиями своей дочери. Поклонники в шоке от того, как Рената и Ульяна похожи друг на друга. 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой, увлечённая модой, имеет все шансы превратиться в настоящую светскую львицу.

Ты не можешь быть счастлив один, — пишет Рената в своём микроблоге. Ульяна Добровская оканчивала среднюю школу в Париже, потом училась в британском пансионате Hurtwood House и намеревается продолжать учёбу...