Дерматолог объяснил, помогает ли банановая кожура при борьбе с морщинами Дерматолог Баллок: нет доказательств пользы маски из банановой кожуры

Визажист из Нью-Йорка Кэти Джейн Хьюз запустила бьюти-тренд в TikTok, где рекомендует натирать лицо кожурой от банана. По ее словам, такие маски якобы способны помочь избавиться от морщин. Дерматолог Кливлендской клиники Тейлор Баллок заявил, что нет доказательств пользы такого ухода, пишет Daily Mail.

Ролик, где визажист советует натирать лицо кожурой от банана, набрал больше 750 тысяч просмотров. Некоторые пользователи TikTok последовали рекомендации блогера. Автор видео утверждает, что кожа стала мягче, поры сузились, а лицо стало выглядеть более подтянутым после процедуры. Однако Баллок усомнился в эффективности рекомендаций Хьюз.

Нет никаких научных доказательств того, что втирание банановой кожуры в кожу лица поможет справиться с морщинами, темными кругами или воспалениями, — сказал дерматолог Баллок.

Врач добавил, что банановая кожура действительно обладает антимикробными свойствами, однако эффект от ее использования будет незначительным и незаметным. По словам дерматолога, сыворотка с витамином C работает намного эффективнее.

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