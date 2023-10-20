20 октября отмечается Международный день повара. Эту дату в 2004 году учредила Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров. Праздник отмечают более чем в 70 странах, в том числе в России.

По данным опроса международной интернет-компании, занимающейся исследованиями рынка, самая популярная в мире кухня — итальянская. А главное кулинарное достояние Италии — это пицца. Такого мнения придерживаются 99% итальянцев и 84% респондентов из других стран.

В Германии и США самое любимое блюдо — бургер, в Японии — роллы. В Турции и странах Ближнего Востока вас наверняка будут угощать кебабом, донером или шаурмой, а в России — блинами. Испания славится своей паэльей, а во Францию люди со всего мира едут, чтобы отведать луковый суп. Национальное достояние Венгрии — гуляш, Австрии — шницель, а Англии — ростбиф. Во Вьетнаме обязательно стоит попробовать суп фо, а в Корее — кимчхи. Главное кулинарное достояние Узбекистана — плов, а в Грузии очень гордятся хинкали. А знаете ли вы, какое главное блюдо в ЮАР? Это боботи — приправленный пряностями мясной фарш, залитый топингом на основе яиц и запеченный.

В своей галерее NEWS.ru показывает, как могли бы выглядеть лидеры и известные политики разных стран с главными блюдами национальных кухонь.

 

 

 

США, бургер

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

США, бургер

Израиль, фалафель

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Израиль, фалафель

Италия, пицца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Италия, пицца

Россия, блины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россия, блины

Вьетнам, суп фо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вьетнам, суп фо

Япония, суши

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Япония, суши

Турция, донер

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турция, донер

Венгрия, гуляш

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Венгрия, гуляш

ЮАР, боботи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ЮАР, боботи

ЮАР, барбекю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ЮАР, барбекю

Испания, паэлья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Испания, паэлья

Франция, луковый суп

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Франция, луковый суп

Грузия, хинкали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузия, хинкали