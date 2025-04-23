Дачникам раскрыли, какие растения страдают первыми при заморозках Агроном Горбунова: первыми при заморозках страдают яблони, груши и вишни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яблони, груши, вишни, а также черная и красная смородина рискуют пострадать самыми первыми во время заморозков, которые могут настигнуть Москву к выходным, рассказала Aif.ru агроном кандидат биологических наук агроном Елена Горбунова. По ее словам, опасным может стать понижение температуры воздуха ниже нуля даже всего на пару часов.

Период весеннего цветения — один из самых уязвимых этапов в развитии растений. Цветки и завязи особенно чувствительны к ночным заморозкам. Если температура опускается ниже нуля даже на несколько часов, это может повлечь необратимые повреждения, — сказала она.

По словам Горбуновой, предвестниками похолодания считаются ясные дни без ветра, при этом к концу дня температура опускается. Агроном посоветовала использовать агроволокно или спанбонд, чтобы закрывать кустарники. Кроме того, еще одним способом сохранения тепла являются дымовые кучи, которые дачники разводят в саду.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за сжигание мусора или веток на дачном участке без соблюдения требований пожарной безопасности можно получить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. По его словам, если в регионе установлен особый противопожарный режим, то сумма штрафа возрастает до 20 тысяч рублей для физлиц, а для юрлиц — до 800 тысяч рублей.