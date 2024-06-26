Дачникам предложили способы борьбы с осами Биолог Хряпин: в борьбе с осами стоит использовать инсектициды

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Инсектициды помогают бороться с осами на дачных участках, заявил в беседе с «Москвой 24» биолог и энтомолог Роман Хряпин. Он также призвал надевать плотную одежду при обработке гнезд насекомых.

Смотрим, куда влетают и откуда вылетают осы, и обрабатываем все эти отверстия и близлежащие щели специальным средством, — уточнил Хряпин.

Биолог обратил внимание на то, что осы обычно располагают свои гнезда в сарае под потолком, в уличных туалетах и на чердаках зданий. По его словам, срезанное жилище насекомых стоит поместить в пакет и выбросить его.

Хряпин также заметил, что при уничтожении гнезд муравьев, находящихся на участке, можно использовать специальные отравленные приманки, которые продаются в магазинах. Тогда срок гибели колонии насекомых составит не менее 28 дней с момента применения специальных средств.

По его словам, если муравейник находится на грядке, то его можно выкопать, аккуратно поместить в ведро или тачку, а после выбросить за участок. Если же колония расположена в отдалении от растений, то ее стоит облить кипятком, заключил энтомолог.

Замдекана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Андрей Темников ранее предложил установить противомоскитную мелкоячеистую сетку для того, чтобы спасти жилье от массового нашествия комаров. По его словам, сетку также можно обработать специальным инсектицидом.