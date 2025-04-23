Дачникам дали советы, как легко защитить огород от заморозков Садовод Воронова посоветовала в холода сделать двойную защиту для рассады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На время заморозков дачникам рекомендуется сделать дополнительное укрытие в теплице с помощью садовых дуг и укрывного материала, заявила «Москве 24» эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Такая двойная защита, по ее словам, позволит лучше сохранить тепло для молодых растений.

При температуре ноль — минус один в теплице будет где-то плюс два-три. Этого, конечно, для тех же помидоров маловато, но в целом они пережить могут, если сделать дополнительное укрытие, — отметила Воронова.

Она добавила, что новички-дачники уже могли посеять в открытый грунт семена моркови, петрушки и укропа. Однако, по ее мнению, переживать не стоит: пока они находятся в почве — способны перенести даже серьезные заморозки.

Ранее эксперт в области садоводства Лариса Апарина посоветовала дачникам максимально осторожно отнестись к посадке овощных культур в открытый грунт. Перед этим рекомендуется обращать внимание на температуру почвы, пояснила специалист.