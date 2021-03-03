Clubhouse может ужесточить правила цензуры

https://static.news.ru/photo/16121514-7ca4-11eb-ba46-96000091f725_660.jpg Clubhouse Фото: roboposting.ru

Приложение Clubhouse, стремительно набравшее популярность за последние месяцы, в будущем не утратит своих позиций, но может ввести более жёсткие правила цензуры. Об этом заявили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно появилось в 2020 году и доступно только пользователям операционной системы iOS. Чтобы начать пользоваться приложением, необходимо получить приглашение уже зарегистрированного пользователя.

В России повышенный интерес к приложению был зафиксирован в феврале текущего года. Эксперты связывают такой успех с тем, что приложение объединило в себе все современные тренды: любовь к аудио, нетворкинг для избранных, площадку для самопиара.

Будет ли этот успех долговечен — покажет время. Скорее да, так как все указанные тренды достаточно устойчивы и возникли не вчера, — считает директор по стратегии и аналитике Havas Media Юлия Бельская.

В свою очередь, SMM-менеджер в digital-агентстве VBI Илья Глухов напомнил, что Facebook и Twitter также приступили к разработке аналогов Clubhouse.

Если не ошибаюсь Twitter уже выпустил подобное, а не это ли означает, что подобное общение, станет для нас привычным, и такое приложение как Clubhouse, станет для нас такой же обыденностью, как пролистать ленту в Instagram по утрам или посмотреть Youtube во время обеда, — отметил эксперт.

Впрочем, часть специалистов считают, что другим приложениям не удастся повторить этот успех, поскольку Clubhouse создал элитарную систему, вход по инвайтам и уникальный контент — беседы со звёздами «в одно касание».

При этом большинство экспертов не сомневается, что со временем приложение сделает правила общения более строгими, как это уже произошло с Facebook и Twitter.

Мы уже сейчас видим некоторое количество банов публичных людей за публичные оскорбления, и, думаю, тенденция борьбы с троллингом и хамством продолжится. Но продолжится и усиление корпоративной цензуры — это общий тренд всех транснациональных платформ, как ни грустно бы это было признавать, — отмечает генпродюсер Divico Евгений Гуцал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил президента РФ Владимира Путина провести встречу в социальной сети Clubhouse.