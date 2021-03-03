Clubhouse может ужесточить правила цензуры

Приложение Clubhouse, стремительно набравшее популярность за последние месяцы, в будущем не утратит своих позиций, но может ввести более жёсткие правила цензуры. Об этом заявили эксперты, опрошенные РИА Новости.
Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно появилось в 2020 году и доступно только пользователям операционной системы iOS. Чтобы начать пользоваться приложением, необходимо получить приглашение уже зарегистрированного пользователя.
В России повышенный интерес к приложению был зафиксирован в феврале текущего года. Эксперты
Будет ли этот успех долговечен — покажет время. Скорее да, так как все указанные тренды достаточно устойчивы и возникли не вчера, — считает директор по стратегии и аналитике Havas Media Юлия Бельская.
В свою очередь, SMM-менеджер в digital-агентстве VBI Илья Глухов напомнил, что Facebook и Twitter также приступили к разработке аналогов Clubhouse.
Если не ошибаюсь Twitter уже выпустил подобное, а не это ли означает, что подобное общение, станет для нас привычным, и такое приложение как Clubhouse, станет для нас такой же обыденностью, как пролистать ленту в Instagram по утрам или посмотреть Youtube во время обеда, — отметил эксперт.
Впрочем, часть специалистов считают, что другим приложениям не удастся повторить этот успех, поскольку Clubhouse создал элитарную систему, вход по инвайтам и уникальный контент — беседы со звёздами «в одно касание».
При этом большинство экспертов не сомневается, что со временем приложение сделает правила общения более строгими, как это уже произошло с Facebook и Twitter.
Мы уже сейчас видим некоторое количество банов публичных людей за публичные оскорбления, и, думаю, тенденция борьбы с троллингом и хамством продолжится. Но продолжится и усиление корпоративной цензуры — это общий тренд всех транснациональных платформ, как ни грустно бы это было признавать, — отмечает генпродюсер Divico Евгений Гуцал.
Ранее NEWS.ru сообщал, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил президента РФ Владимира Путина провести встречу в социальной сети Clubhouse.