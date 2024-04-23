Что изменится с 1 мая 2024 года в законодательстве России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменения в законах с 1 мая

С 1 мая в России традиционно вступит в силу ряд нововведений в законодательстве. Новшества в правовых актах коснутся пенсионеров, представителей туротрасли, держателей банковских счетов и предпринимателей. Узнаем, что изменится для всех этих категорий граждан с 1 мая 2024 года.

Изменения в законодательстве с 1 мая 2024 года для пенсионеров

Больше всего интересуются тем, что изменится с 1 мая, как правило, пенсионеры. Индексации выплат для них в ближайший месяц не ожидается, однако в силу вступит ряд нововведений в законодательстве, которые так или иначе затронут эту категорию населения.

Так, одна из поправок в законы коснется тех, кто заключил договор с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Теперь НПФ в обязательном порядке будут должны соблюдать так называемый период охлаждения, который составит две недели. В течение этого срока клиенты, заключившие договор пенсионного обеспечения через агента, смогут без всяких штрафных санкций расторгнуть такое соглашение.

Кроме этого, при подписании договора НПФ будут обязаны предоставлять клиентам информацию о том, какую сумму и каким образом они получат в качестве возмещения, если фонд потеряет лицензию или обанкротится.

Еще одно нововведение, которое во многом затронет пенсионеров, касается расширения программы газификации для садоводческих товариществ. При подаче заявления на газификацию от имени владельца участка или председателя товарищества газовые сети будут бесплатно проводиться до границ участков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Изменения с 1 мая

Новое в законах для владельцев недвижимости и счетов в банках

С 1 мая банкам будет запрещено начислять комиссию, если клиент переводит деньги между своими счетами в разных банках на сумму, не превышающую 30 млн рублей в месяц. Стоит особо подчеркнуть, что это распространяется только на переводы, осуществляемые по СБП или номеру лицевого счета. Если же вы будете совершать перевод между своими счетами в разных банках по номеру карты или через кассира в отделении, то условия останутся прежними.

Еще одно изменение в законодательной базе коснется владельцев недвижимости. Так, будут изменены правила публикации данных об объекте в ЕГРН, в результате которых может быть разглашена информация, составляющая гостайну.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Что изменится с 1 мая 2024 года

Какие изменения ждут с 1 мая предпринимателей в России

С начала последнего месяца весны вырастут ставки акцизов на некоторые алкогольные напитки, а именно:

тихое вино;

фруктовое вино;

плодовое вино;

игристое вино;

шампанское российского производства.

Особые ставки будут установлены также на крепленые вина, в том числе продаваемые на разлив.

Также с 1 мая молочная продукция может быть запрещена к продаже, если информация, полученная в момент проведения товара через кассу от системы «Честный знак», покажет несоответствие продукции требуемым правилам. В частности, это позволит защитить покупателей от покупки просроченных молочных продуктов — такой товар просто нельзя будет внести в чек. Соответственно, все магазины розничной торговли уже через несколько дней должны установить и настроить программное обеспечение, которое позволит в режиме онлайн проверять соответствие товара требуемым качествам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Изменения с 1 мая в России

Новое в законах для импорта из-за границы

Начиная с 1 мая в течение календарного года некоторые туроператоры должны сформировать обеспечение ответственности в размере от 25 млн рублей. В частности, это коснется компаний, которые предлагают клиентам услуги выездного туризма. А также для тех представителей туротрасли, которые ранее предоставляли такие услуги, но были исключены из федерального реестра туроператоров по ряду причин.

Одновременно изменится перечень товаров, разрешенных к ввозу по программе параллельного импорта. Это коснется, например:

брендов производителей эфирных масел;

головных уборов;

косметических средств;

обуви;

одежды и аксессуаров;

парфюма;

пластмасс и изделий из них.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Изменения в законодательстве с 1 мая 2024 года

Изменение в законе «Об образовании»

Еще со следующего месяца вступит в силу ряд поправок в закон «Об образовании», касающихся целевого обучения. В частности, максимальный срок отработки после получения образования в колледже или вузе не должен будет превышать пять лет. Кроме этого, отныне студент получит право заключать только один договор на целевое обучение с одним образовательным учреждением.

Заказчики целевого обучения теперь будут обязаны публиковать свои предложения на платформе Министерства труда в отдельном разделе. При этом абитуриенты смогут выбирать предложение в любом регионе РФ, независимо от места фактического проживания.

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