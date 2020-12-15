Бывшая жена Романа Абрамовича ждёт ребёнка

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Основательница музея современного искусства «Гараж» и бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова ждёт ребенка.

В данное время мужем Жуковой является греческий миллиардер Ставрос Ниархос. О беременности женщины рассказали приближённые к супружеской паре источники, передаёт портал Page Six.

При этом Ниархос и Жукова пока никак не комментировали ситуацию.

Ставрос Ниархос и Дарья Жукова зарегистрировали свои отношения в октябре 2019 года. Их свадьба обошлась в $ 6,5 млн. Торжество прошло в Швейцарии на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в отеле Kulm в присутствии 300 самых близких друзей пары.

Для столь важного мероприятия 38-летняя бизнесвумен выбрала довольно сдержанный, но в то же время элегантный наряд. Жукова облачилась в белое платье с высокой юбкой и кейп. Образ в стиле 60-х по достоинству оценили гости и поклонники знаменитости.

На мероприятии было много известных людей, в том числе принцесса Беатрис, принцесса Шарлотта Казираги, дизайнер Стелла МакКартни, актёры Кейт Хадсон и Орландо Блум. Своих друзей пара разместила в одном из самых фешенебельных отелей Санкт-Морица. Одна ночь в нём стоит в среднем €1 тысячу, писал NEWS.ru.