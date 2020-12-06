Бондарчук в шубке из ламы прогулялась на благотворительный вечер

https://static.news.ru/photo/b35af0ae-3841-11eb-b07f-fa163e074e61_660.jpg Светлана Бондарчук Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая жена Фёдора Бондарчука Светлана блистала на благотворительном вечере в шубке из ламы и жаккардовом платье мини. Модель является одним из организаторов ежегодного рождественского вечера, который они с Евгенией Поповой вот уже десять лет проводят в первое воскресенье декабря.

Этот год, несмотря на пандемию, не стал исключением. Идея мероприятия состоит в том, что актёры, режиссёры и другие работники киноиндустрии представляют в качестве лотов свои короткометражки. Купить их может любой желающий. Вырученные деньги идут в благотворительные фонды.

На светский раут Светлана Бондарчук отправилась в роскошной розовой шубке из ламы с длинной шерстью. Под шубу модель надела жаккардовое мини-платье с рукавами-фонариками.

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Пышная юбка подчеркнула стройные ноги экс-жены Бондарчука, приталенный силуэт, рукава-фонарики и открытые плечи — великолепную фигуру и ухоженный вид модели.

instagram.com/a030aa/

Видео с поездки и кадры с мероприятия позже появились в Instagram. Подписчики признали, что звезда выглядит великолепно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 22 октября на Новодевичьем кладбище в Москве похоронили Ирину Скобцеву. На траурной церемонии присутствовали многие звёздные родственники актрисы, однако среди них не было Светланы Бондарчук — бывшей жены Фёдора Бондарчука.