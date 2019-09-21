https://static.news.ru/photo/f171b2ba-dd48-11e9-889d-fa163e074e61_660.jpg Фото: andrea.andrea345/instagram.com

Жительница Болгарии, 22-летняя студентка Андреа Иванова уже 15 раз «надувала» губы, но и не думает на этом останавливаться, а хочет стать обладательницей самых больших губ в мире. Она потратила уже целое состояние на пластические операции по увеличению как губ, так и груди, потому что в новом образе девушка чувствует себя «красивее» и «моднее».

Мне нравятся мои губы сейчас больше, чем раньше, и я счастлива с моими новыми губами, потому что так я выгляжу красивее и в Болгарии это сейчас модно, — цитирует её Mirror.

Она рассказала, что вставила в губы все известные наполнители и посетила уже практически все косметические клиники Софии. У неё более 15 тысяч подписчиков в Instagram, которые в основном одобряют и поддерживают её действия. Однако другие женщины, как она призналась, оставляют по поводу её внешности чаще негативные комментарии.

Кроме того, журналисты со всего мира пишут о ней статьи. Однажды через соцсеть болгарка даже получила предложение руки и сердца.

Как писал News.ru, косметологи, миссией которых является создание объёмных губ, считают, что помимо адекватных женщин, которые хотят немного подкорректировать их форму, встречаются и безумные любительницы "вареников". Они часто страдают от дисморфофобии — психического расстройства, при котором человек слишком обеспокоен незначительным дефектом или особенностью своего тела.