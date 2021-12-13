Более 60% россиян не использовали положенный отпуск полностью

Более 60% россиян к 31 декабря 2021 года не используют полностью весь положенный срок отпуска, следует из данных опроса сервиса по поиску работы Superjob. 9% опрошенных оставляют неиспользованными около шести дней отпуска, 14% — от 7 до 13 дней. 10% российских граждан не реализуют от двух до трёх недель очередного оплачиваемого отпуска. Три-четыре недели остаются не потраченными у 4% опрошенных, а целый отпуск (28 дней) и даже больше у 16% россиян.

Там отмечается, что чем ниже доход у россиян, тем выше вероятность того, что отпуск будет использован полностью. Так, у 36% опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей отпуск к концу года будет израсходован. И только у четверти россиян с доходом выше 80 тысяч рублей не остаётся неиспользованных дней, сообщает портал.

В 2021 году работодатели стали принимать меры по сокращению числа неиспользованных дней отпуска сотрудников. Чаще всего менеджеры по персоналу лишь упоминают об отдыхе, иногда предпринимаются беседы о пользе каникул. Однако 42% организаций вообще не напоминают сотрудникам об отпуске. Большинство россиян (70%) тратят основную часть дохода на продукты, далее следуют услуги ЖКХ и оплата кредитов. Путешествия и отпуск — самая крупная ежемесячная трата для 8% россиян.

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам предлагают увеличить отпуск до 31 дня. Соответствующее предложение внёс директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он изложил его в письме на имя главы Минтруда Антона Костякова. При увеличении срока оплачиваемого отпуска за указанной категорией граждан должно сохраниться право на дополнительный неоплачиваемый отпуск.