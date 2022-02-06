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Блогершу выгнали из Ватикана за откровенный наряд

Бразильскую туристку-блогера выгнали из Ватикана из-за мини-платье
04:59, 07 февраля 2022
Блогершу выгнали из Ватикана за откровенный наряд Фото: jujuvieira_oficial / Instagram
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Бразильянку-блогера выгнали из Ватикана за слишком откровенный наряд, сообщила девушка в интервью Daily Mail. По её словам, она отправилась на экскурсию в Собор Святого Петра, который расположен в центре Ватикана, но её вскоре попросили покинуть территорию государства, поскольку её одежда нарушала дресс-код. Она отметила, что была одета в мини-платье с открытой спиной.

34-летняя Жужу Виейра (Juju Vieira) призналась, что ей стало неловко, когда охранник в грубой форме попросил её покинуть здание собора. Она добавила, что он назвал её наряд постыдным. Блогерша заявила, что не знала о дресс-коде, так как её не предупредил гид. Согласно регламенту, женщинам запрещено носить майки, кроп-топ и шорты, а платья и юбки должны прикрывать колени.

Ранее сообщалось, что в Калуге против 26-летней девушки, которая сфотографировалась с обнажёнными ягодицами на фоне храма и выложила кадры в соцсетях, возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), говорится на сайте местной прокуратуры. Девушке грозит до года ограничения свободы или до 200 тысяч рублей штрафа.

Девушка заявила об отсутствии у неё злого умысла сфотографироваться в таком виде на фоне храма, она даже не поняла, что за здание перед ней, когда делались эти кадры. Позже она написала заявление о явке с повинной в ФСБ.

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