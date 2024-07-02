Биолог назвала безопасную дозу куриных крылышек Биолог Лялина: 200 г куриных крылышек можно считать безопасным количеством

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Можно съесть 200 г куриных крылышек без вреда для здоровья, рассказала LIFE.ru биолог Ирина Лялина. По ее словам, это примерно четыре-шесть штук, однако количество может меняться в зависимости от способа приготовления и рецепта.

Стандартная порция куриных крылышек — около четырех—шести штук (примерно 150–200 г). Количество может варьироваться в зависимости от рецепта и способа приготовления. Так, специалисты по питанию рекомендуют ограничивать потребление жареных и сильносоленых продуктов, — объяснила эксперт.

Биолог отметила, что лучше всего употреблять это блюдо не чаще одного-двух раз в неделю. Также рекомендуется дополнять рацион зеленью, свежими овощами и продуктами, которые богаты клетчаткой.

Кроме того, крылышки, которые зажарены в большом количестве масла, считаются самыми вредными, добавила Лялина. Также лучше не выбирать рецепты этого блюда, которые включают в себя маринады и соусы с высоким содержанием соли, подытожила биолог.

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