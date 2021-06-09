Белоруска рассказала, как испортила мужу отпуск четырьмя детьми

https://static.news.ru/photo/cdd7d6d6-c8d8-11eb-a361-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Жительница Белоруссии поделилась историей о том, как её супруг, не спросив её, решил взять племянницу вместе с ними на отдых в город Браслав (Белоруссия). Он мотивировал это тем, что «где двое детей, там и третий». Но супруга с ним не согласилась, она рассказала своим подписчикам на платформе «Яндекс. Дзен», как отомстила мужу.

Женщина объяснила , что ехали они не в отель «всё включено», а в сельский домик у озера, где туристы платят только за спальные места. А значит, готовить на ораву в пять человек придётся ей самой.

Они все давно не грудные, конечно. От 12 до 15, самостоятельные люди. И вроде бы не такая уже большая разница — трех подростков взять с собой на отдых или двух. На четверых взрослых людей готовить или на пятерых. Так, наверное, думает тот, кто никогда не воплощал в жизнь меню на семью из пяти человек, — написала она.

По словам блогера, её супруг по классике не притрагивается к женским обязанностям: он на отдыхе купается, загорает, рыбачит и «разгружает мозги».

Белоруска призналась, что её взбесило отношение мужа: «решил всё так, как ему удобно, никого не спросив».

В итоге, недолго думая, она отказалась ехать с ним и детьми, отправившись в другой город в гости к коллеге. Более того — она пригласила с ним и детьми ещё одного подростка - тоже поставив мужа в известность постфактум. Так её муж и четверо подростков поехали в домик у озера, а она в Гродно. Результат эксперимента был следующим:

Он устроил им дежурства по кухне: сам только покупал продукты и ел. А, ещё салаты готовил. Остальное меню придумывали и готовили юные туристы. Хлопья, шарики и «Роллтоны» всех сортов никто из них не ест до сих пор, — поделилась женщина.

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