Бег, психосоматика, йога: что паблики «ВКонтакте» пишут о здоровье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня психология стала неотъемлемой частью жизни любого человека. В современном мире многие люди ищут способы, как справиться с тревогой и страхом. NEWS.ru составил список пабликов о психологическом и физическом здоровье из социальной сети «ВКонтакте».

Бесплатные тренировки и марафоны по бегу с «Здоровье ВКонтакте»

В этом паблике пользователи найдут не только массу полезных советов по здоровому образу жизни, но и совершенно бесплатно получат индивидуальный гайд по силовым, беговым и аэробным тренировкам. На странице группы есть вкладки «бег», «шаги», «женский дневник», «здоровье», «тренировки», каждая из которых поможет подписчикам улучшить свои знания и физическое самочувствие.

Как пишут админы паблика, «Здоровье ВКонтакте» — это сервис, который заботится о вас и ваших друзьях«. С его помощью пользователи научатся делать дыхательные упражнения, будут вовремя принимать витамины и смогут избавиться от вредных привычек. Подписчикам не нужно ничего искать, скачивать и настраивать дополнительно. В этом паблике они увидят много тренировок, программ питания и научно-популярных статей. Каждый цикл упражнений подбирается индивидуально после заполнения анкеты.

Паблик регулярно объявляет о запуске здоровых марафонов. Сервис также начисляет самым активным подписчикам специальные баллы, которые потом можно обменять на реальные призы. Группа существует всего три года, на нее подписаны 2,6 млн человек.

Советы по ментальному здоровью с mental health

Этот паблик расскажет все о важности ментального здоровья. Админы канала ежедневно напоминают, что любовь к себе не менее важна, чем любовь к окружающим. В группе можно найти как смешные картинки на тему эмоционального дисбаланса, так и понятные инструкции, как справиться с тревожностью или распознать выгорание.

Главная задача сообщества — создать здоровую и благоприятную атмосферу среди подписчиков. Админы паблика напоминают, что «красота — это все удары и радости». Люди откликаются на посты сообщества и делятся собственными переживаниями.

Практики с пабликом «Сам себе психолог»

На странице этого паблика можно найти не только тематические посты, шутки и советы, но и получить консультацию у психолога. Таким образом авторы канала стремятся не только развлекать и образовывать своих подписчиков, но и предлагают им реальную психологическую помощь, если она требуется.

Кроме того, паблик помогает разобраться в различных научных терминах и стратегиях. Например, рассказывает об исследованиях когнитивно-поведенческой психологии: некоторые люди легче справляются с трудностями и обеспечивают себе социальную поддержку. Подписчики могут или читать посты, или даже поучаствовать в небольшой недельной практике, после которой рассказать о своем опыте в комментариях.

Манипуляции на реальных примерах с каналом «Психологические уловки»

Этот паблик пошел не по традиционному пути развития канала. Вместо постов с ментальными тренингами и помощью для поддержания психологического здоровья авторы сообщества рассказывают о манипуляциях, уловках и способах их применения в реальной жизни.

Администраторы паблика делают понятные методички с красочными картинками о том, как распознать нарцисса, что такое психологическое насилие, как выглядят зависимые отношения, и информацией о личных границах. Иногда в постах можно найти диалоги вымышленных персон, раскрывающие суть проблемы. Благодаря этому подписчики узнают себя и делятся личными историями.

Йога, психосоматика и правильное питание с каналом «Здоровье без лекарств»

Этот паблик рассказывает, как сохранить здоровье собственными силами без лекарств и врачей. Здесь пользователи найдут видео различных видов йоги и других силовых тренировок, упражнения, которые помогут развить силу воли и терпение. Помимо физического здоровья, авторы сообщества уделяют внимание питанию. Можно найти полезные рецепты и советы. Например, для поддержки работы селезенки надо заваривать горькую полынь, пить цикорий и гранатовый сок. Чтобы мотивировать своих подписчиков, авторы канала публикуют афоризмы известных философов и спортсменов о психологическом и физическом здоровье.

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