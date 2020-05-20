Бал Института костюма Met Gala полностью отменили в 2020 году

https://static.news.ru/photo/611d20f2-9a83-11ea-8b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Проведение ежегодного бала Института костюма Met Gala окончательно отменили. Событие должно было состояться 4 мая.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке закрыт с середины марта из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Об отмене мероприятия говорится в официальном заявлении учреждения, передаёт Vogue.

С 2005 года мероприятие проводилось в первый понедельник мая и открывало весеннюю выставку. Спонсором выставки этого года был французский дом моды Louis Vuitton.

Изначально речь шла о переносе бала Met Gala на более поздний срок, о чём сообщила главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур, писал NEWS.ru.