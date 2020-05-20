Бал Института костюма Met Gala полностью отменили в 2020 году

Проведение ежегодного бала Института костюма Met Gala окончательно отменили. Событие должно было состояться 4 мая.
Метрополитен-музей в Нью-Йорке закрыт с середины марта из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Об отмене мероприятия говорится в официальном заявлении учреждения,
С 2005 года мероприятие проводилось в первый понедельник мая и открывало весеннюю выставку. Спонсором выставки этого года был французский дом моды Louis Vuitton.
Изначально речь шла о переносе бала Met Gala на более поздний срок, о чём сообщила главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур, писал NEWS.ru.
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