Австралийский блогер доказала связь кофе и сильного оргазма

В Австралии журналистка и блогер Надя Бокоуди решила проверить на собственным опыте, каким образом кофеин влияет на получение оргазма. О её эксперименте написал портал News.com.au.
К эксперименту 34-летнюю Надю
Гинеколог из Мельбурна Джозеф Сгрой, комментируя результат эксперимента, пояснил, что кофеин влияет на кровеносные сосуды. При этом сосуды головного мозга под воздействием вещества сжимаются, а сосуды желудка расширяются.
Добавьте это к влиянию на мозг в качестве стимулятора, и вы можете ощутить улучшение оргазма, — отметил врач.
При этом на сегодняшний день никаких серьёзных исследований на тему влияния кофе на сексуальную жизнь не существует. В 2018 году проводился опыт на крысах: учёные постарались найти различия в том, как влияет кофеин на животных разных полов. В результате пришли к выводу, что самки грызунов после кофе становились более раздражительными.
Ранее российская телеведущая Маша Малиновская раскрыла подробности своей интимной жизни. По её словам, у неё давно не было романов и сексом она занималась в последний раз примерно в 2003 году. Об этом писал NEWS.ru.