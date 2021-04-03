Австралийский блогер доказала связь кофе и сильного оргазма

https://static.news.ru/photo/e33a79be-f13b-11e9-98d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

В Австралии журналистка и блогер Надя Бокоуди решила проверить на собственным опыте, каким образом кофеин влияет на получение оргазма. О её эксперименте написал портал News.com.au.

К эксперименту 34-летнюю Надю подтолкнул один из TikTok-трендов. Ежедневно женщина стала выпивать по чашке двойного эспрессо, после чего бралась за вибратор. По словам блогера, после кофе оргазм ощущался ярче и проходил интенсивнее.

Гинеколог из Мельбурна Джозеф Сгрой, комментируя результат эксперимента, пояснил, что кофеин влияет на кровеносные сосуды. При этом сосуды головного мозга под воздействием вещества сжимаются, а сосуды желудка расширяются.

Добавьте это к влиянию на мозг в качестве стимулятора, и вы можете ощутить улучшение оргазма, — отметил врач.

При этом на сегодняшний день никаких серьёзных исследований на тему влияния кофе на сексуальную жизнь не существует. В 2018 году проводился опыт на крысах: учёные постарались найти различия в том, как влияет кофеин на животных разных полов. В результате пришли к выводу, что самки грызунов после кофе становились более раздражительными.

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