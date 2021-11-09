Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака найдут любовь до конца года

Четыре знака Зодиака до конца 2021 года смогут найти любовь и вступить в отношения. Как заявила астролог Людмила Булгакова в беседе с «Главредом», счастливчиками могут стать Овны, Девы, Рыбы и Тельцы.

Представители эмоционального и чувственного знака Овна, могут влюбиться за несколько секунд и обрести ту единственную половинку, с которой смогут стать счастливым на долгие годы, — пообещала Булгакова.

Что касается Тельцов, им она предвещает найти половинку в канун Нового года. Причём любовь может быть где-то совсем рядом — в окружении знака, а может подстерегать где-то за пределами круга общения.

Девам судьба готовит яркий и страстный роман. В их силах сделать так, чтобы огонь не потух. А вот Рыбы встретят своего человека при самых обыденных обстоятельствах. Астролог рекомендует им не расстраиваться из-за нехватки романтики, потому что когда отношения всё-таки возникнут — они будут длительными и чувственными.

Ранее астролог Павел Глоба составил гороскоп на 2022 год и назвал представителей трёх знаков Зодиака, для которых 2022 год станет особенно удачным. Особенно хорошей станет вторая половина года для Овнов. Огненный знак может достичь всех поставленных целей, в том числе обеспечить себя надёжной финансовой подушкой.