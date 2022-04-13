Астролог Глоба перечислила самые везучие знаки зодиака-2022

Астролог Тамара Глоба составила прогноз на текущий астрономический год: он начинается 21 марта. Специалист объяснила, кому повезёт в 2022-м. В частности, карьерные успехи ждут Овнов. Особенно успешным для знака станут лето и осень. Но некоторые друзья уйдут из окружения, что, впрочем, не помешает Овнам «построить своё материальное положение». Прогноз опубликован в Telegram-канале KP.RU.

Тельцам Глоба дала куда более обширный прогноз. Оказывается, всё, что знак будет делать в 2022 году, станет заделом на следующие 20 лет. Некоторые, на первый взгляд незначительные, перемены могут в дальнейшем принести серьёзные плоды. Внимательнее нужно быть к здоровью. Близнецам при этом предвещают проблемы в отношениях с окружающими и здоровьем.

Первая половина года даёт перемены в работе. Возникнут ситуации, которые принесут перемены на службе и шаткое положение в финансах, но будут помогать друзья. Осенью жизнь наладится, — сказано в прогнозе для Близнецов.

Успешным будет год для Раков, Дев, Весов и Стрельцов. Для последних будет много поворотных событий, но зато их ждёт успех в финансовых вопросах. Все хорошо с деньгами будет и у Козерогов. В первой части года им особенно повезёт. Им обещают «год укрепления родственных связей, бизнеса и много поездок».

Астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, которых ждут проблемы в начале 2022 года. Он отметил, что таких всего три: Овны, Близнецы и Девы. При этом астролог добавил, что больше всех повезёт знакам стихии Воды.